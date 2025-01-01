- MathProbabilityDensityGeometric
p parametresini kullanarak, geometrik dağılım yasasına uygun olarak dağılan bir pseudo-rassal değişken oluşturur. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.
double MathRandomGeometric(
p parametresini kullanarak, geometrik dağılım yasasına uygun olarak dağılan pseudo-rassal değişkenler oluşturur. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar. R dilindekirgeom() fonksiyonunun analoğu
bool MathRandomGeometric(
Parametreler
p
[in] Dağılım parametresi (tek deneme için olayın gerçekleşme olasılığı).
error_code
[out] Hata kodu değişkeni.
data_count
[out] İstenen veri miktarı.
result[]
[out] Pseudo-rassal değişkenleri içeren dizi.