Erzeugt eine Pseudozufallszahl auf Basis der geometrische Verteilung mit dem Parameter p. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.

double  MathRandomGeometric(
   const double  p,              // Parameter der Verteilung (Wahrscheinlichkeit des Auftretens in einem Test)
   int&          error_code      // Variable für den Fehlercode
   );

Erzeugt Pseudozufallszahlen auf Basis der geometrischen Verteilung mit dem Parameter p. Im Fehlerfall retourniert false. Analog zu rgeom() in R.

bool  MathRandomGeometric(
   const double  p,              // Parameter der Verteilung (Wahrscheinlichkeit des Auftretens in einem Test)
   const int     data_count,     // Anzahl der benötigten Daten
   double&       result[]        // Array mit den Werten der Pseudozufallszahlen
   );

Parameter

p

[in]  Parameter der Verteilung (Wahrscheinlichkeit des Auftretens in einem Test).  

error_code

[out]  Variable für den Fehlercode.

data_count

[out]  Anzahl der benötigten Daten.

result[]

[out]  Array mit den Werten der Pseudozufallszahlen.