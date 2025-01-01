- MathProbabilityDensityGeometric
Erzeugt eine Pseudozufallszahl auf Basis der geometrische Verteilung mit dem Parameter p. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.
double MathRandomGeometric(
Erzeugt Pseudozufallszahlen auf Basis der geometrischen Verteilung mit dem Parameter p. Im Fehlerfall retourniert false. Analog zu rgeom() in R.
bool MathRandomGeometric(
Parameter
p
[in] Parameter der Verteilung (Wahrscheinlichkeit des Auftretens in einem Test).
error_code
[out] Variable für den Fehlercode.
data_count
[out] Anzahl der benötigten Daten.
result[]
[out] Array mit den Werten der Pseudozufallszahlen.