MathRandomGeometric

Erzeugt eine Pseudozufallszahl auf Basis der geometrische Verteilung mit dem Parameter p. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.

double MathRandomGeometric(

const double p,

int& error_code

);

Erzeugt Pseudozufallszahlen auf Basis der geometrischen Verteilung mit dem Parameter p. Im Fehlerfall retourniert false. Analog zu rgeom() in R.

bool MathRandomGeometric(

const double p,

const int data_count,

double& result[]

);

Parameter

p

[in] Parameter der Verteilung (Wahrscheinlichkeit des Auftretens in einem Test).

error_code

[out] Variable für den Fehlercode.

data_count

[out] Anzahl der benötigten Daten.

result[]

[out] Array mit den Werten der Pseudozufallszahlen.