Référence MQL5Bibliothèque StandardMathematiquesStatistiquesDistribution géométriqueMathRandomGeometric 

MathRandomGeometric

Génére une variable pseudo-alatoire distribuée suivant la loi de distribution géométrique avec le paramètre p. En cas d'erreur, retourne NaN.

double  MathRandomGeometric(
   const double  p,              // paramètre de la distribution (probabilité ou occurrence de l'évènement dans un test)
   int&          error_code      // variable stockant le code d'erreur
   );

Génére des variables pseudo-alatoires distribuées suivant la loi de distribution géométrique avec le paramètre p. En cas d'erreur, retourne false. Analogue à rgeom() dans R.

bool  MathRandomGeometric(
   const double  p,              // paramètre de la distribution (probabilité ou occurrence de l'évènement dans un test)
   const int     data_count,     // quantité de données nécessaires
   double&       result[]        // tableau des valeurs des variables pseudo-aléatoires
   );

Paramètres

p

[in]  Paramètre de la distribution (probabilité ou occurrence de l'évènement dans un test).  

error_code

[out]  Variable pour stocker le code d'erreur.

data_count

[out]  Quantité de données nécessaires.

result[]

[out]  Tableau des valeurs des variables pseudo-aléatoires.