MathRandomGeometric

Génére une variable pseudo-alatoire distribuée suivant la loi de distribution géométrique avec le paramètre p. En cas d'erreur, retourne NaN.

double MathRandomGeometric(

const double p,

int& error_code

);

Génére des variables pseudo-alatoires distribuées suivant la loi de distribution géométrique avec le paramètre p. En cas d'erreur, retourne false. Analogue à rgeom() dans R.

bool MathRandomGeometric(

const double p,

const int data_count,

double& result[]

);

Paramètres

p

[in] Paramètre de la distribution (probabilité ou occurrence de l'évènement dans un test).

error_code

[out] Variable pour stocker le code d'erreur.

data_count

[out] Quantité de données nécessaires.

result[]

[out] Tableau des valeurs des variables pseudo-aléatoires.