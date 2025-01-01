- MathProbabilityDensityGeometric
- MathCumulativeDistributionGeometric
- MathQuantileGeometric
- MathRandomGeometric
- MathMomentsGeometric
MathRandomGeometric
Génére une variable pseudo-alatoire distribuée suivant la loi de distribution géométrique avec le paramètre p. En cas d'erreur, retourne NaN.
|
double MathRandomGeometric(
Génére des variables pseudo-alatoires distribuées suivant la loi de distribution géométrique avec le paramètre p. En cas d'erreur, retourne false. Analogue à rgeom() dans R.
|
bool MathRandomGeometric(
Paramètres
p
[in] Paramètre de la distribution (probabilité ou occurrence de l'évènement dans un test).
error_code
[out] Variable pour stocker le code d'erreur.
data_count
[out] Quantité de données nécessaires.
result[]
[out] Tableau des valeurs des variables pseudo-aléatoires.