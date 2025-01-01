- MathProbabilityDensityGeometric
- MathCumulativeDistributionGeometric
- MathQuantileGeometric
- MathRandomGeometric
- MathMomentsGeometric
MathProbabilityDensityGeometric
Рассчитывает значение функции вероятности (probability mass function) геометрического распределения с параметром p для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.
|
double MathProbabilityDensityGeometric(
|
double MathProbabilityDensityGeometric(
Рассчитывает значение функции вероятности (probability mass function) геометрического распределения с параметром p для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false. Аналог dgeom() в R.
|
bool MathProbabilityDensityGeometric(
|
bool MathProbabilityDensityGeometric(
Параметры
x
[in] Значение случайной величины.
x[]
[in] Массив со значениями случайной величины.
p
[in] Параметр распределения (вероятность появления события в одном опыте).
log_mode
[in] Флаг расчета логарифма значения. Если log_mode=true, то возвращается натуральный логарифм плотности вероятности.
error_code
[out] Переменная для записи кода ошибки.
result[]
[out] Массив для значений функции плотности вероятности.