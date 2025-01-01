DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMatemáticasEstadísticaDistribución geométricaMathProbabilityDensityGeometric 

MathProbabilityDensityGeometric

Calcula el valor de la función de masa de probabilidad (probability mass function) de la distribución geométrica con el parámetro p para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.

double  MathProbabilityDensityGeometric(
   const double  x,             // valor de la magnitud aleatoria (número entero)
   const double  p,             // parámetro de distribución (probabilidad de aparición de un evento en una prueba)
   const bool    log_mode,      // cálculo del logaritmo del valor, si log_mode=true, entonces se retorna el logaritmo natural de densidad de la probabilidad
   int&          error_code     // variable para el código de error
   );

Calcula el valor de la función de masa de probabilidad (probability mass function) de la distribución geométrica con el parámetro p para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.

double  MathProbabilityDensityGeometric
   const double  x,             // valor de la magnitud aleatoria (número entero)
   const double  p,             // parámetro de distribución (probabilidad de aparición de un evento en una prueba)
   int&          error_code     // variable para el código de error
   );

Calcula el valor de la función de masa de probabilidad (probability mass function) de la distribución geométrica con el parámetro p para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false. Análogo de dgeom() en R.

bool  MathProbabilityDensityGeometric(
   const double& x[],            // matriz con los valores de la magnitud aleatoria 
   const double  p,              // parámetro de distribución (probabilidad de aparición de un evento en una prueba)
   const bool    log_mode,       // bandera para calcular el logaritmo del valor, si log_mode=true, entonces se calcula el logaritmo natural de densidad de probabilidad
   double&       result[]        // matriz para los valores de la función de densidad de probabilidad
   );

Calcula el valor de la función de masa de probabilidad (probability mass function) de la distribución geométrica con el parámetro p para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false.

bool  MathProbabilityDensityGeometric(
   const double& x[],            // matriz con los valores de la magnitud aleatoria
   const double  p,              // parámetro de distribución (probabilidad de aparición de un evento en una prueba)
   double&       result[]        // matriz para los valores de la función de densidad de probabilidad
   );

Parámetros

x

[in]  Valor de la magnitud aleatoria.

x[]

[in]  Matriz con los valores de la magnitud aleatoria.

p

[in]  Parámetro de distribución (probabilidad de aparición de un evento en una prueba).

log_mode

[in]  Bandera para calcular el logaritmo del valor. Si log_mode=true, se retorna el logaritmo natural de densidad de la probabilidad.

error_code

[out]  Variable para anotar el código de error.

result[]

[out]  Matriz para los valores de la función de densidad de probabilidad