- MathProbabilityDensityGeometric
- MathCumulativeDistributionGeometric
- MathQuantileGeometric
- MathRandomGeometric
- MathMomentsGeometric
MathProbabilityDensityGeometric
Calcula el valor de la función de masa de probabilidad (probability mass function) de la distribución geométrica con el parámetro p para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.
double MathProbabilityDensityGeometric(
Calcula el valor de la función de masa de probabilidad (probability mass function) de la distribución geométrica con el parámetro p para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false. Análogo de dgeom() en R.
bool MathProbabilityDensityGeometric(
Parámetros
x
[in] Valor de la magnitud aleatoria.
x[]
[in] Matriz con los valores de la magnitud aleatoria.
p
[in] Parámetro de distribución (probabilidad de aparición de un evento en una prueba).
log_mode
[in] Bandera para calcular el logaritmo del valor. Si log_mode=true, se retorna el logaritmo natural de densidad de la probabilidad.
error_code
[out] Variable para anotar el código de error.
result[]
[out] Matriz para los valores de la función de densidad de probabilidad