Calcule la valeur de la fonction de masse de probabilité de la distribution géométrique avec le paramètre p pour une variable aléatoire x. En cas d'erreur, retourne NaN.
double MathProbabilityDensityGeometric(
Calcule la valeur de la fonction de masse de probabilité de la distribution géométrique avec le paramètre p pour un tableau de variables aléatoires x[]. En cas d'erreur, retourne false. Analogue à dgeom() dans R.
bool MathProbabilityDensityGeometric(
Calcule la valeur de la fonction de masse de probabilité de la distribution géométrique avec le paramètre p pour un tableau de variables aléatoires x[]. En cas d'erreur, retourne false.
Paramètres
x
[in] Valeur de la variable aléatoire.
x[]
[in] Tableau des valeurs de la variable aléatoire.
p
[in] Paramètre de la distribution (probabilité ou occurrence de l'évènement dans un test).
log_mode
[in] Flag pour calculer le logarithme de la valeur. Si log_mode=true, alors le logarithme naturel de la densité de probabilité est calculé.
error_code
[out] Variable pour stocker le code d'erreur.
result[]
[out] Tableau de valeurs de la fonction de densité de probabilité.