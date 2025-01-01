MathProbabilityDensityGeometric

Calcule la valeur de la fonction de masse de probabilité de la distribution géométrique avec le paramètre p pour une variable aléatoire x. En cas d'erreur, retourne NaN.

double MathProbabilityDensityGeometric(

const double x,

const double p,

const bool log_mode,

int& error_code

);

Calcule la valeur de la fonction de masse de probabilité de la distribution géométrique avec le paramètre p pour une variable aléatoire x. En cas d'erreur, retourne NaN.

double MathProbabilityDensityGeometric(

const double x,

const double p,

int& error_code

);

Calcule la valeur de la fonction de masse de probabilité de la distribution géométrique avec le paramètre p pour un tableau de variables aléatoires x[]. En cas d'erreur, retourne false. Analogue à dgeom() dans R.

bool MathProbabilityDensityGeometric(

const double& x[],

const double p,

const bool log_mode,

double& result[]

);

Calcule la valeur de la fonction de masse de probabilité de la distribution géométrique avec le paramètre p pour un tableau de variables aléatoires x[]. En cas d'erreur, retourne false.

bool MathProbabilityDensityGeometric(

const double& x[],

const double p,

double& result[]

);

Paramètres

x

[in] Valeur de la variable aléatoire.

x[]

[in] Tableau des valeurs de la variable aléatoire.

p

[in] Paramètre de la distribution (probabilité ou occurrence de l'évènement dans un test).

log_mode

[in] Flag pour calculer le logarithme de la valeur. Si log_mode=true, alors le logarithme naturel de la densité de probabilité est calculé.

error_code

[out] Variable pour stocker le code d'erreur.

result[]

[out] Tableau de valeurs de la fonction de densité de probabilité.