MQL5 リファレンス標準ライブラリ数学統計幾何分布MathProbabilityDensityGeometric 

MathProbabilityDensityGeometric

確率変数xに対して、パラメータpを用いて幾何分布の確率質量関数の値を計算します。エラーの場合は、NaNを返します。

double  MathProbabilityDensityGeometric(
  const double  x,             // 確率変数の値（整数）
  const double  p,             // 分布のパラメータ（1回のテストでのイベント発生の確率）
  const bool   log_mode,     // 値の対数を計算する。log_mode=trueの場合は、確率密度の自然対数が計算される
  int&          error_code    // エラーコードを格納する変数
  );

確率変数の配列x[]に対して、パラメータpを用いて幾何分布の確率質量関数の値を計算します。エラーの場合は、falseを返します。Rのdgeom()の類似体です。

bool  MathProbabilityDensityGeometric(
  const double& x[],           // 確率変数の値を持つ配列
  const double  p,             // 分布のパラメータ（1回のテストでのイベント発生の確率）
  const bool   log_mode,       // 値の対数を計算するためのフラグ。log_mode=trueの場合は、確率密度の自然対数が計算される
  double&      result[]        // 確率密度関数の値の配列
  );

確率変数の配列x[]に対して、パラメータpを用いて幾何分布の確率質量関数の値を計算します。エラーの場合は、falseを返します。

bool  MathProbabilityDensityGeometric(
  const double& x[],           // 確率変数の値を持つ配列
  const double  p,             // 分布のパラメータ（1回のテストでのイベント発生の確率）
  double&      result[]        // 確率密度関数の値の配列
  );

パラメータ

x

[in]  確率変数の値

x[]

[in]  確率変数の値を持つ配列

p

[in]  分布のパラメータ（1回のテストでのイベント発生の確率）

log_mode

[in]  値の対数を計算するためのフラグ。log_mode=trueの場合、確率密度の自然対数を計算する。

error_code

[out]  エラーコードを格納する変数

result[]

[out] 確率密度関数の値の配列