- MathProbabilityDensityGeometric
- MathCumulativeDistributionGeometric
- MathQuantileGeometric
- MathRandomGeometric
- MathMomentsGeometric
MathProbabilityDensityGeometric
Bir rassal x değişkeni için p parametresine göre, geometrik dağılımın olasılık kütle fonksiyonunun değerini hesaplar. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.
|
double MathProbabilityDensityGeometric(
|
Rassal değişkenlerden oluşan bir x[] dizisi için geometrik dağılımın olasılık kütle fonksiyonunun değerini p parametresine göre hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar. R dilindekidgeom() fonksiyonunun analoğu
|
bool MathProbabilityDensityGeometric(
|
Parametreler
x
[in] Rassal değişkenin değeri.
x[]
[in] Rassal değişkenin değerlerini içeren dizi.
p
[in] Dağılım parametresi (tek deneme için olayın gerçekleşme olasılığı).
log_mode
[in] Değerin logaritmasını hesaplamak için kullanılan bayrak. log_mode=true ise, olasılık yoğunluk fonksiyonunun doğal logaritması hesaplanır.
error_code
[out] Hata kodu değişkeni.
result[]
[out] Olasılık yoğunluk fonksiyonunun değerleri için kullanılacak dizi.