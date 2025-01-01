DokümantasyonBölümler
Bir rassal x değişkeni için p parametresine göre, geometrik dağılımın olasılık kütle fonksiyonunun değerini hesaplar. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.

double  MathProbabilityDensityGeometric(
   const double  x,             // rassal değişkenin değeri (tamsayı)
   const double  p,             // dağılım parametresi (tek deneme için olayın gerçekleşme olasılığı)
   const bool    log_mode,      // değerin logaritmasını hesapla, log_mode=true ise olasılık yoğunluğunun doğal logaritması hesaplanır
   int&          error_code     // hata kodu değişkeni
   );

double  MathProbabilityDensityGeometric
   const double  x,             // rassal değişkenin değeri (tamsayı)
   const double  p,             // dağılım parametresi (tek deneme için olayın gerçekleşme olasılığı)
   int&          error_code     // hata kodu değişkeni
   );

Rassal değişkenlerden oluşan bir x[] dizisi için geometrik dağılımın olasılık kütle fonksiyonunun değerini p parametresine göre hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar. R dilindekidgeom() fonksiyonunun analoğu

bool  MathProbabilityDensityGeometric(
   const double& x[],            // rassal değişkenin değerlerini içeren dizi
   const double  p,              // dağılım parametresi (tek deneme için olayın gerçekleşme olasılığı)
   const bool    log_mode,       // değerin logaritmasını hesaplamak için bayrak, log_mode=true ise olasılık yoğunluğunun doğal logaritması hesaplanır
   double&       result[]        // olasılık yoğunluk fonksiyonunun değerlerini içeren dizi
   );

bool  MathProbabilityDensityGeometric(
   const double& x[],            // rassal değişkenin değerlerini içeren dizi
   const double  p,              // dağılım parametresi (tek deneme için olayın gerçekleşme olasılığı)
   double&       result[]        // olasılık yoğunluk fonksiyonunun değerlerini içeren dizi
   );

Parametreler

x

[in]  Rassal değişkenin değeri.

x[]

[in]  Rassal değişkenin değerlerini içeren dizi.

p

[in]  Dağılım parametresi (tek deneme için olayın gerçekleşme olasılığı).

log_mode

[in]  Değerin logaritmasını hesaplamak için kullanılan bayrak. log_mode=true ise, olasılık yoğunluk fonksiyonunun doğal logaritması hesaplanır.

error_code

[out]  Hata kodu değişkeni.

result[]

[out]  Olasılık yoğunluk fonksiyonunun değerleri için kullanılacak dizi.