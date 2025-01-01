MathQuantileBinomial

Berechnet die Umkehrfunktion der Binomialverteilung mit den Parametern n und p für die angegebene Wahrscheinlichkeit probability. Im Fehlerfall gibt NaN zurück.

double MathQuantileBinomial(

const double probability,

const double n,

const double p,

const bool tail,

const bool log_mode,

int& error_code

);

double MathQuantileBinomial(

const double probability,

const double n,

const double p,

int& error_code

);

Berechnet die Umkehrfunktion der Binomialverteilung mit den Parametern n und p für die im Array probability[] angegebenen Wahrscheinlichkeitswerte. Im Fehlerfall retourniert false. Analog zu qbinom() in R.

double MathQuantileBinomial(

const double& probability[],

const double n,

const double p,

const bool tail,

const bool log_mode,

double& result[]

);

Berechnet die Umkehrfunktion der Binomialverteilung mit den Parametern n und p für die im Array probability[] angegebenen Wahrscheinlichkeitswerte. Im Fehlerfall retourniert false.

bool MathQuantileBinomial(

const double& probability[],

const double n,

const double p,

double& result[]

);

Parameter

probability

[in] Wahrscheinlichkeitswert einer Zufallsvariablen.

probability[]

[in] Array mit den Wahrscheinlichkeitswerten einer Zufallsvariablen.

n

[in] Parameter der Verteilung (Anzahl der Tests).

p

[in] Parameter der Verteilung (Erfolgswahrscheinlichkeit für jeden Test).

tail

[in] Flag, wenn false, wird mit einer '1.0-probability' gerechnet.

log_mode

[in] Flag, wenn log_mode=true, wird mit einer 'Exp(probability)' gerechnet.

error_code

[out] Variable für den Fehlercode.

result[]

[out] Array mit der Werten der Quantile.