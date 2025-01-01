- MathProbabilityDensityBinomial
MathQuantileBinomial
Berechnet die Umkehrfunktion der Binomialverteilung mit den Parametern n und p für die angegebene Wahrscheinlichkeit probability. Im Fehlerfall gibt NaN zurück.
double MathQuantileBinomial(
double MathQuantileBinomial(
Berechnet die Umkehrfunktion der Binomialverteilung mit den Parametern n und p für die im Array probability[] angegebenen Wahrscheinlichkeitswerte. Im Fehlerfall retourniert false. Analog zu qbinom() in R.
double MathQuantileBinomial(
Berechnet die Umkehrfunktion der Binomialverteilung mit den Parametern n und p für die im Array probability[] angegebenen Wahrscheinlichkeitswerte. Im Fehlerfall retourniert false.
bool MathQuantileBinomial(
Parameter
probability
[in] Wahrscheinlichkeitswert einer Zufallsvariablen.
probability[]
[in] Array mit den Wahrscheinlichkeitswerten einer Zufallsvariablen.
n
[in] Parameter der Verteilung (Anzahl der Tests).
p
[in] Parameter der Verteilung (Erfolgswahrscheinlichkeit für jeden Test).
tail
[in] Flag, wenn false, wird mit einer '1.0-probability' gerechnet.
log_mode
[in] Flag, wenn log_mode=true, wird mit einer 'Exp(probability)' gerechnet.
error_code
[out] Variable für den Fehlercode.
result[]
[out] Array mit der Werten der Quantile.