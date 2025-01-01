DokumentationKategorien
Berechnet die Umkehrfunktion der Binomialverteilung mit den Parametern n und p für die angegebene Wahrscheinlichkeit probability. Im Fehlerfall gibt NaN zurück.

double  MathQuantileBinomial(
   const double  probability,    // Der Wert der Wahrscheinlichkeit des Auftretens einer Zufallsvariablen
   const double  n,              // Parameter der Verteilung (Anzahl der Tests)
   const double  p,              // Parameter der Verteilung (Erfolgswahrscheinlichkeit für jeden Test)
   const bool    tail,           // Flag, wenn false, wird mit einer '1.0-probability' gerechnet
   const bool    log_mode,       // Flag, wenn log_mode=true, wird mit einer 'Exp(probability)' gerechnet
   int&          error_code      // Variable für den Fehlercode
   );

double  MathQuantileBinomial(
   const double  probability,    // Der Wert der Wahrscheinlichkeit des Auftretens einer Zufallsvariablen
   const double  n,              // Parameter der Verteilung (Anzahl der Tests)
   const double  p,              // Parameter der Verteilung (Erfolgswahrscheinlichkeit für jeden Test)
   int&          error_code      // Variable für den Fehlercode
   );

Berechnet die Umkehrfunktion der Binomialverteilung mit den Parametern n und p für die im Array probability[] angegebenen Wahrscheinlichkeitswerte. Im Fehlerfall retourniert false. Analog zu qbinom() in R.

double  MathQuantileBinomial(
   const double& probability[],  // Array mit den Wahrscheinlichkeitswerten einer Zufallsvariablen
   const double  n,              // Parameter der Verteilung (Anzahl der Tests)
   const double  p,              // Parameter der Verteilung (Erfolgswahrscheinlichkeit für jeden Test)
   const bool    tail,           // Flag, wenn false, wird mit einer '1.0-probability' gerechnet
   const bool    log_mode,       // Flag, wenn log_mode=true, wird mit einer 'Exp(probability)' gerechnet
   double&       result[]        // Array mit der Werten der Quantile
   );

Berechnet die Umkehrfunktion der Binomialverteilung mit den Parametern n und p für die im Array probability[] angegebenen Wahrscheinlichkeitswerte. Im Fehlerfall retourniert false.

bool  MathQuantileBinomial(
   const double& probability[],  // Array mit den Werten der Zufallsvariablen
   const double  n,              // Parameter der Verteilung (Anzahl der Tests)
   const double  p,              // Parameter der Verteilung (Erfolgswahrscheinlichkeit für jeden Test)
   double&       result[]        // Array mit der Werten der Quantile
   );

Parameter

probability

[in]  Wahrscheinlichkeitswert einer Zufallsvariablen.

probability[]

[in]   Array mit den Wahrscheinlichkeitswerten einer Zufallsvariablen.

n

[in]  Parameter der Verteilung (Anzahl der Tests).

p

[in]  Parameter der Verteilung (Erfolgswahrscheinlichkeit für jeden Test).

tail

[in]  Flag, wenn false, wird mit einer '1.0-probability' gerechnet.

log_mode

[in]  Flag, wenn log_mode=true, wird mit einer 'Exp(probability)' gerechnet.

error_code

[out]  Variable für den Fehlercode.

result[]

[out]  Array mit der Werten der Quantile.