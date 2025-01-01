- MathProbabilityDensityBinomial
Pour la probabilité spécifiée, la fonction calcule la valeur inverse de la fonction de distribution pour la loi binomiale avec les paramètres n et p. En cas d'erreur, retourne NaN.

double MathQuantileBinomial(
double MathQuantileBinomial(
Pour la probabilité spécifiée, la fonction calcule la valeur inverse de la fonction de distribution pour la loi binomiale avec les paramètres n et p. En cas d'erreur, retourne NaN.
double MathQuantileBinomial(
Pour les valeurs de probabilité du tableau probability[] spécifié, la fonction calcule la valeur inverse de la fonction de distribution pour la loi binomiale avec les paramètres n et p En cas d'erreur, retourne false. Analogue à qbinom() dans R.

double MathQuantileBinomial(
double MathQuantileBinomial(
Pour les valeurs de probabilité du tableau probability[] spécifié, la fonction calcule la valeur inverse de la fonction de distribution pour la loi binomiale avec les paramètres n et p En cas d'erreur, retourne false.

bool MathQuantileBinomial(

Paramètres
bool MathQuantileBinomial(
Paramètres
probability
[in] Probabilité de la variable aléatoire.
probability[]
[in] Tableau des valeurs de probabilités de la variable aléatoire.
n
[in] Paramètre de la distribution (nombre de tests).
p
[in] Paramètre de la distribution (probabilité ou occurrence de l'évènement dans un test).
tail
[in] Flag de calcul, si false, alors le calcul est effectué pour 1.0-probabilité.
log_mode
[in] Flag de calcul, si log_mode=true, le calcul est effectué pour Exp(probabilité).
error_code
[out] Variable pour récupérer le code d'erreur.
result[]
[out] Tableau de valeurs des quantiles.