MathQuantileBinomial
Calcula el valor inverso de la función de distribución para la ley binomial con los parámetros n y p para la probabilidad probability. En caso de error, retorna NaN.
|
double MathQuantileBinomial(
|
double MathQuantileBinomial(
Calcula el valor inverso de la función de distribución para la ley binomial con los parámetros n y p para una matriz de valores de probabilidad probability[]. En caso de error, retorna false. Análogo de qbinom() en R.
|
double MathQuantileBinomial(
|
bool MathQuantileBinomial(
Parámetros
probability
[in] Valor de la probabilidad de la magnitud aleatoria.
probability[]
[in] Matriz con los valores de probabilidad de la magnitud aleatoria.
n
[in] Parámetro de distribución (número de pruebas).
p
[in] Parámetro de distribución (probabilidad de éxito para cada prueba).
tail
[in] Bandera para calcular, si false, entonces el cálculo se realiza para la probabilidad 1.0-probability.
log_mode
[in] Bandera para calcular, si log_mode=true, entonces el cálculo se realiza para la probabilidad Exp(probability).
error_code
[out] Variable para obtener el código de error.
result[]
[out] Matriz con los valores de los cuantiles.