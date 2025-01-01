- MathProbabilityDensityBinomial
- MathCumulativeDistributionBinomial
- MathQuantileBinomial
- MathRandomBinomial
- MathMomentsBinomial
MathQuantileBinomial
Рассчитывает обратное значение функции распределения для биномиального закона с параметрами n и p для вероятности probability. В случае ошибки возвращает NaN.
|
double MathQuantileBinomial(
Рассчитывает обратное значение функции распределения для биномиального закона с параметрами n и p для вероятности probability. В случае ошибки возвращает NaN.
|
double MathQuantileBinomial(
Рассчитывает обратное значение функции распределения для биномиального закона с параметрами n и p для массива значений вероятности probability[]. В случае ошибки возвращает false. Аналог qbinom() в R.
|
double MathQuantileBinomial(
Рассчитывает обратное значение функции распределения для биномиального закона с параметрами n и p для массива значений вероятности probability[]. В случае ошибки возвращает false.
|
bool MathQuantileBinomial(
Параметры
probability
[in] Значение вероятности случайной величины.
probability[]
[in] Массив со значениями вероятностей случайной величины.
n
[in] Параметр распределения (количество испытаний).
p
[in] Параметр распределения (вероятность успеха для каждого испытания).
tail
[in] Флаг расчета, если false, то расчет ведется для вероятности 1.0-probability.
log_mode
[in] Флаг расчета, если log_mode=true, то расчет ведется для вероятности Exp(probability).
error_code
[out] Переменная для получения кода ошибки.
result[]
[out] Массив со значениями квантилей.