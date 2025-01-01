- MathProbabilityDensityBinomial
对于指定probability，函数通过n和p参数计算二项式定律下逆分布函数值。出错情况下它返回NaN。
double MathQuantileBinomial(
double MathQuantileBinomial(
对于指定概率值的probability[]数组，函数通过n和p参数计算二项式定律下逆分布函数值。出错情况下它返回false。R语言的qbinom()模拟。
double MathQuantileBinomial(
bool MathQuantileBinomial(
参数
概率
[in] 随机变量值概率。
probability[]
[in] 随机变量概率值数组。
n
[in] 分布参数 （测试数）。
p
[in] 分布参数 （每次测试中事件发生的概率）。
tail
[in] 计算标识，如果false，则执行1.0-概率的计算。
log_mode
[in] 计算标识，如果log_mode=true，则执行Exp(probability)计算。
error_code
[out] 获得错误代码的变量。
result[]
[out] 四分位数值数组。