Documentazione
MQL5 Riferimento Libreria Standard Matematiche Statistiche Distribuzione binomiale MathQuantileBinomial 

MathQuantileBinomial

Per la specificata probabilità, la funzione calcola il valore inverso della funzione di distribuzione per la legge binomiale con i parametri N e P. In caso di errore restituisce NaN.

double  MathQuantileBinomial(
   const double  probability,    // valore probabilità dell'occorrenza della variabile random
   const double  n,              // parametro della distribuzione (numero di tests)
   const double  p,              // parametro della distribuzione (probabilità o occorrenza dell'evento in un test)
   const bool    tail,           // flag di calcolo, se false, allora il calcolo viene eseguito per la probabilità 1.0
   const bool    log_mode,       // flag di calcolo, se log_mode=true, il calcolo viene eseguito per Exp(probabilità)
   int&          error_code      // variabile per memorizzare il codice errore
   );

Per lo specificato array probability[] di valori di probabilità, la funzione calcola il valore inverso della funzione di distribuzione per la legge binomiale con i parametri N e P. In caso di errore restituisce false. Analogo di qbinom() in R.

double  MathQuantileBinomial(
   const double& probability[],  // array con i valori della proabilità della variabile random
   const double  n,              // parametro della distribuzione (numero di tests)
   const double  p,              // parametro della distribuzione (probabilità o occorrenza dell'evento in un test)
   const bool    tail,           // flag di calcolo, se false, allora il calcolo viene eseguito per la probabilità 1.0
   const bool    log_mode,       // flag di calcolo, se log_mode=true, il calcolo viene eseguito per Exp(probabilità)
   double&       result[]        // array con i valori dei quantili
   );

Parametri

probability

[in] Valore Probabilità della variabile casuale.

probability[]

[an] Array con i valori di probabilità di una variabile casuale.

n

[in] Parametro della distribuzione (numero di test).

p

[in] parametro della distribuzione (probabilità o il verificarsi dell'evento in un test).

tail

[in]  Flag del calcolo, se false, allora il calcolo viene eseguito per 1.0-probabilità.

log_mode

[in] Flag di calcolo, se log_mode=true, il calcolo viene eseguito per Exp(probabilità).

error_code

[out] Variabile per ottenere il codice di errore.

result[]

[out] Array con valori di quantili. 