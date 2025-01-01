DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoMatemáticaEstatísticaCaracterísticas estatísticasMathMoments 

MathMoments

Calcula os primeiros 4 momentos (média, dispersão, obliquidade, curtose) dos elementos da matriz.

double  MathMoments(
   const double&  array[],               // matriz com dados
   double&        mean,                  // média (primeiro momento)
   double&        variance,              // dispersão (segundo momento)
   double&        skewness,              // coeficiente de obliquidade (terceiro momento)
   double&        kurtosis,              // coeficiente de curtose (quarto momento)
   const int      start=0,               // índice inicial
   const int      count=WHOLE_ARRAY      // número de elementos
   );

Parâmetros

array

[in]  Matriz com os dados para o cálculo.

mean

[out]  Variável para a média (1 momento)

variance

[out]  Variável para a dispersão (2 momento)

skewness

[out]  Variável para a obliquidade (3 momento)

kurtosis

[out]  Variável para a curtose (4 momento)

start=0

[in]  Índice inicial para o cálculo.

count=WHOLE_ARRAY

[in]  Número de elementos para o cálculo.

Valor de retorno

Retorna true, se os momentos forem calculados com sucesso, caso contrário false.

Observação

O cálculo da curtose é realizado com respeito à distribuição normal (excess kurtosis=kurtosis-3), ou seja, a curtose de uma distribuição normal é igual a zero.

Ele será positivo, se o pico da distribuição estiver perto da expectativa matemática, ou agudo e negativo, se a parte superior for plana.