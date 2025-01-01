- MathMean
MathMoments
Calcula os primeiros 4 momentos (média, dispersão, obliquidade, curtose) dos elementos da matriz.
|
double MathMoments(
Parâmetros
array
[in] Matriz com os dados para o cálculo.
mean
[out] Variável para a média (1 momento)
variance
[out] Variável para a dispersão (2 momento)
skewness
[out] Variável para a obliquidade (3 momento)
kurtosis
[out] Variável para a curtose (4 momento)
start=0
[in] Índice inicial para o cálculo.
count=WHOLE_ARRAY
[in] Número de elementos para o cálculo.
Valor de retorno
Retorna true, se os momentos forem calculados com sucesso, caso contrário false.
Observação
O cálculo da curtose é realizado com respeito à distribuição normal (excess kurtosis=kurtosis-3), ou seja, a curtose de uma distribuição normal é igual a zero.
Ele será positivo, se o pico da distribuição estiver perto da expectativa matemática, ou agudo e negativo, se a parte superior for plana.