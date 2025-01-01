MathKurtosis

Calcule le kurtosis (quatrième moment) des éléments du tableau. Analogue à kurtosis() dans R (bilbiothèque e1071).

double MathKurtosis(

const double& array[]

);

Paramètres

array

[in] Tableau de données pour les calculs.

start=0

[in] Indice de départ pour le calcul.

count=WHOLE_ARRAY

[in] Le nombre d'éléments pour le calcul.

Valeur de Retour

Le kurtosis des éléments du tableau. En cas d'erreur, retourne NaN (not a number).

Avertissement

Le calcul du kurtosis est effectué en utilisant le kurtosis en excès autour de la distribution normale (kurtosis en excès=kurtosis-3), c'est à dire que le kurtosis en excès de la distribution normale est zéro.

Il est positif si le pic de la distribution autour de la valeur attendue est pointu, et négatif si le pic est plat.