Berechnet die Kurtosis (viertes Moment) der Elemente eines Arrays. Analog zu kurtosis() in R (Bibliothek e1071).
double MathKurtosis(
Parameter
array
[in] Array mit Daten für die Berechnung.
start=0
[in] Anfangsindex der Berechnung.
count=WHOLE_ARRAY
[in] Anzahl der Elemente für die Berechnung.
Rückgabewert
Kurtosis der Elemente eines Arrays. Im Fehlerfall retourniert NaN (keine Zahl).
Hinweis
Die Exzesswölbung wird relativ zur Normalverteilung berechnet (excess kurtosis=kurtosis-3), d. h. die Exzesswölbung einer Normalverteilung beträgt Null.
Sie ist positiv, wenn die Spitze der Verteilung um den Erwartungswert steil ist und negativ bei einer flachen Wölbung.