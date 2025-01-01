DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekMathematikStatistikStatistische EigenschaftenMathKurtosis 

MathKurtosis

Berechnet die Kurtosis (viertes Moment) der Elemente eines Arrays. Analog zu kurtosis() in R (Bibliothek e1071).

double  MathKurtosis(
   const double&  array[]                // Array mit Daten
   );

Parameter

array

[in]  Array mit Daten für die Berechnung.

start=0

[in]  Anfangsindex der Berechnung.

count=WHOLE_ARRAY

[in]  Anzahl der Elemente für die Berechnung.

Rückgabewert

Kurtosis der Elemente eines Arrays. Im Fehlerfall retourniert NaN (keine Zahl).

Hinweis

Die Exzesswölbung wird relativ zur Normalverteilung berechnet (excess kurtosis=kurtosis-3), d. h. die Exzesswölbung einer Normalverteilung beträgt Null.

Sie ist positiv, wenn die Spitze der Verteilung um den Erwartungswert steil ist und negativ bei einer flachen Wölbung.