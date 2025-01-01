- MathMean
Dizi elemanlarının basıklığını (dördüncü momentini) hesaplar. R dilindeki (e1071 kütüphanesinin)kurtosis() fonksiyonunun analoğu.
double MathKurtosis(
Parametreler
array
[in] Hesaplanacak verileri içeren dizi.
start=0
[in] Hesaplama için başlangıç indisi.
count=WHOLE_ARRAY
[in] hesaplanacak eleman sayısı.
Dönüş Değeri
Dizi elemanlarının basıklığı. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.
Bilgilendirme
Basıklık hesabı, normal dağılımın aşırı basıklığı kullanılarak gerçekleştirilir (aşırı basıklık=basıklık-3), yani normal dağılımın aşırı basıklık değeri sıfırdır.
Beklenen değer üzerindeki zirve keskinse basıklık pozitif, değilse negatiftir.