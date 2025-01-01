DokümantasyonBölümler
MathKurtosis

Dizi elemanlarının basıklığını (dördüncü momentini) hesaplar. R dilindeki (e1071 kütüphanesinin)kurtosis() fonksiyonunun analoğu.

double  MathKurtosis(
   const double&  array[]                // veri dizisi
   );

Parametreler

array

[in]  Hesaplanacak verileri içeren dizi.

start=0

[in]  Hesaplama için başlangıç indisi.

count=WHOLE_ARRAY

[in]  hesaplanacak eleman sayısı.

Dönüş Değeri

Dizi elemanlarının basıklığı. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.

Bilgilendirme

Basıklık hesabı, normal dağılımın aşırı basıklığı kullanılarak gerçekleştirilir (aşırı basıklık=basıklık-3), yani normal dağılımın aşırı basıklık değeri sıfırdır.

Beklenen değer üzerindeki zirve keskinse basıklık pozitif, değilse negatiftir.