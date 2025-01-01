문서화섹션
MathKurtosis

Calculates the kurtosis (fourth moment) of array elements. Analog of the kurtosis() in R (e1071 library).

double  MathKurtosis(
   const double&  array[]                // 배열(데이터 포함)
   );

매개변수

array

[in]  계산할 데이터가 있는 배열.

start=0

[in]  계산할 초기 인덱스.

count=WHOLE_ARRAY

[in]  계산할 요소 수.

값 반환

배열 요소의 첨도. 오류가 발생한 경우 NaN(숫자 아님)을 반환합니다.

Disclaimer

첨도의 계산은 정규 분포 주변의 초과 첨도를 사용하여 수행되며(초과 첨도=첨도-3), 즉 정규 분포의 초과 첨도는 0입니다.

기대값 주변의 분포 정점이 뾰족하면 양수이고, 정점이 평평하면 음수입니다.