MathKurtosis
Calculates the kurtosis (fourth moment) of array elements. Analog of the kurtosis() in R (e1071 library).
double MathKurtosis(
매개변수
array
[in] 계산할 데이터가 있는 배열.
start=0
[in] 계산할 초기 인덱스.
count=WHOLE_ARRAY
[in] 계산할 요소 수.
값 반환
배열 요소의 첨도. 오류가 발생한 경우 NaN(숫자 아님)을 반환합니다.
Disclaimer
첨도의 계산은 정규 분포 주변의 초과 첨도를 사용하여 수행되며(초과 첨도=첨도-3), 즉 정규 분포의 초과 첨도는 0입니다.
기대값 주변의 분포 정점이 뾰족하면 양수이고, 정점이 평평하면 음수입니다.