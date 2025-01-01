ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリ数学統計統計的特性MathKurtosis 

MathKurtosis

配列要素の尖度 (4次モーメント) を計算します。R（e1071 ライブラリ）のkurtosis()の類似体です。

double  MathKurtosis(
  const double&  array[]               // データ配列
  );

パラメータ

array

[in]  計算されるデータを持つ配列

start=0

[in]  計算のための初期インデックス

count=WHOLE_ARRAY

[in]  計算される要素数

戻り値

配列要素の尖度。エラーの場合は、NaN（not a number）を返します。

免責事項

尖度の計算は、正規分布周囲の過剰尖度（過剰尖度=尖度-3）を用いて行われます。すなわち、正規分布の過剰尖度はゼロです。

予想値を中心とした分布のピークが鋭い場合は正、ピークが平らな場合は負です。