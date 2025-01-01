MQL5 リファレンス標準ライブラリ数学統計統計的特性MathKurtosis
MathKurtosis
配列要素の尖度 (4次モーメント) を計算します。R（e1071 ライブラリ）のkurtosis()の類似体です。
double MathKurtosis(
パラメータ
array
[in] 計算されるデータを持つ配列
start=0
[in] 計算のための初期インデックス
count=WHOLE_ARRAY
[in] 計算される要素数
戻り値
配列要素の尖度。エラーの場合は、NaN（not a number）を返します。
免責事項
尖度の計算は、正規分布周囲の過剰尖度（過剰尖度=尖度-3）を用いて行われます。すなわち、正規分布の過剰尖度はゼロです。
予想値を中心とした分布のピークが鋭い場合は正、ピークが平らな場合は負です。