Calcola la curtosi (quarto momento) degli elementi dell'array. Analogo di kurtosis() in R (libreria e1071).
|
double MathKurtosis(
Parametri
array
[in] Array con i dati per il calcolo.
start=0
[in] indice iniziale per il calcolo.
count=WHOLE_ARRAY
[in] Il numero di elementi per il calcolo.
Valore di ritorno
Curtosi degli elementi di un array. In caso di errore restituisce NaN (Not a Number (non un numero)).
Disclaimer
Il calcolo della curtosi viene eseguito utilizzando l'eccesso di curtosi attorno alla distribuzione normale (curtosi d'eccesso=kurtosis-3), cioè l'eccesso di curtosi di una distribuzione normale è zero.
È positiva se il picco della distribuzione attorno al valore atteso è 'tagliente', e negativo se il picco è 'piatto'.