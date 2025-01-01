MathKurtosis

Calcola la curtosi (quarto momento) degli elementi dell'array. Analogo di kurtosis() in R (libreria e1071).

double MathKurtosis(

const double& array[]

);

Parametri

array

[in] Array con i dati per il calcolo.

start=0

[in] indice iniziale per il calcolo.

count=WHOLE_ARRAY

[in] Il numero di elementi per il calcolo.

Valore di ritorno

Curtosi degli elementi di un array. In caso di errore restituisce NaN (Not a Number (non un numero)).

Disclaimer

Il calcolo della curtosi viene eseguito utilizzando l'eccesso di curtosi attorno alla distribuzione normale (curtosi d'eccesso=kurtosis-3), cioè l'eccesso di curtosi di una distribuzione normale è zero.

È positiva se il picco della distribuzione attorno al valore atteso è 'tagliente', e negativo se il picco è 'piatto'.