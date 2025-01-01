DocumentaçãoSeções
Referência MQL5 Biblioteca Padrão Matemática Lógica difusa Sistemas difusos Sistema Mamdani ParseRule 

Cria a regra difusa Mamdani na base da cadeia de caracteres atual.

CMamdaniFuzzyRule*  ParseRule(
   const string  rule      // representação sob a forma de cadeia de caracteres da regra difusa
   )

Parâmetros

rule

[in]  Representação de cadeia de caracteres da regra difusa Mamdani.

Valor de retorno

Regra difusa Mamdani.