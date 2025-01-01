Referência MQL5Biblioteca PadrãoMatemáticaLógica difusaSistemas difusosSistema MamdaniParseRule AggregationMethodCalculateDefuzzificationMethodEmptyRuleImplicationMethodOutputOutputByNameParseRuleRules ParseRule Cria a regra difusa Mamdani na base da cadeia de caracteres atual. CMamdaniFuzzyRule* ParseRule( const string rule // representação sob a forma de cadeia de caracteres da regra difusa ) Parâmetros rule [in] Representação de cadeia de caracteres da regra difusa Mamdani. Valor de retorno Regra difusa Mamdani. OutputByName Rules