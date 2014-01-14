TimerClosingPeriod v.2

Versión actualizada del indicador TimeClosingPeriod.

Puede ser útil para los traders que operan en la apertura de las barras, muestra el tiempo restante para completar la barra actual, si el periodo es menor que H1 también se muestra el tiempo para completar la barra de la hora actual.

En el último segundo se reproduce el archivo de sonido, que se especifica en los parámetros de entrada. La señal sonora se puede desactivar.



La clase CTimer ha sido reescrita, se añadieron nuevos métodos para el sonido y el control del ratón.

Ambos ficheros del indicador deben situarse en la misma carpeta.

