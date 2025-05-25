CodeBaseSezioni
TimerClosingPeriod v.2 - indicatore per MetaTrader 5

Dmitry Voronkov
Visualizzazioni:
87
Valutazioni:
(32)
Pubblicato:
\MQL5\Indicators\TimerClosingPeriodV2\
ctimer.mqh (22.52 KB) visualizza
timerclosingperiod.mq5 (4.02 KB) visualizza
Scarica come ZIP Come scaricare il codice da MetaEditor
Freelance MQL5

Versione aggiornata dell'indicatore TimeClosingPeriod.

L'indicatore può essere necessario per coloro che lavorano sull'apertura di una nuova candela; visualizza il tempo fino alla chiusura del periodo corrente, se il periodo è inferiore a H1 visualizza anche il tempo fino alla chiusura dell'ora. Se nei parametri di input sono impostati dei file sonori, all'ultimo secondo viene emesso un segnale sonoro e accanto al timer compare un pulsante per attivare/disattivare il segnale sonoro.

La classe CTimer è stata ridisegnata, sono stati aggiunti i metodi di controllo del suono e la gestione degli eventi del mouse. Il testo dell'indicatore è contenuto in due file; prima dell'uso, collocare entrambi i file nella stessa directory.


Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/84

