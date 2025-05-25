Versione aggiornata dell'indicatore TimeClosingPeriod.



L'indicatore può essere necessario per coloro che lavorano sull'apertura di una nuova candela; visualizza il tempo fino alla chiusura del periodo corrente, se il periodo è inferiore a H1 visualizza anche il tempo fino alla chiusura dell'ora. Se nei parametri di input sono impostati dei file sonori, all'ultimo secondo viene emesso un segnale sonoro e accanto al timer compare un pulsante per attivare/disattivare il segnale sonoro.

La classe CTimer è stata ridisegnata, sono stati aggiunti i metodi di controllo del suono e la gestione degli eventi del mouse. Il testo dell'indicatore è contenuto in due file; prima dell'uso, collocare entrambi i file nella stessa directory.