TimerClosingPeriod v.2 - indicatore per MetaTrader 5
Visualizzazioni:
- 87
Valutazioni:
-
Pubblicato:
Versione aggiornata dell'indicatore TimeClosingPeriod.
L'indicatore può essere necessario per coloro che lavorano sull'apertura di una nuova candela; visualizza il tempo fino alla chiusura del periodo corrente, se il periodo è inferiore a H1 visualizza anche il tempo fino alla chiusura dell'ora. Se nei parametri di input sono impostati dei file sonori, all'ultimo secondo viene emesso un segnale sonoro e accanto al timer compare un pulsante per attivare/disattivare il segnale sonoro.
La classe CTimer è stata ridisegnata, sono stati aggiunti i metodi di controllo del suono e la gestione degli eventi del mouse. Il testo dell'indicatore è contenuto in due file; prima dell'uso, collocare entrambi i file nella stessa directory.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/84
