TimeClosingPeriod 인디케이터의 업데이트 버전.



이 표시기는 새 캔들을 여는 작업을하는 사람들에게 필요할 수 있으며, 현재 기간이 H1보다 작은 경우 현재 기간이 마감 될 때까지의 시간을 표시하고 시간이 마감 될 때까지의 시간을 추가로 표시합니다. 입력 파라미터에 사운드 파일을 설정한 경우 마지막 초에 사운드 신호가 울리며 타이머 옆에 사운드 신호를 켜고 끄는 버튼이 나타납니다.

CTimer 클래스가 재설계되었고, 사운드 제어 메서드와 마우스 이벤트 처리가 추가되었습니다. 표시기 텍스트는 두 개의 파일로 되어 있으며, 사용하기 전에 두 파일을 같은 디렉토리에 넣으세요.