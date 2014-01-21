代码库部分
TimerClosingPeriod v.2 - MetaTrader 5脚本

升级版本的 TimeClosingPeriod 指标。

它对于那些工作于新开蜡烛条的交易者十分有帮助, 它绘制时间, 距当前柱线完成的剩余时间, 如果周期小于 H1, 它将绘制距柱线完成的小时的时间。

在最后一秒它会播放在输入参数中指定的声音文件。声音信号可以禁止。

TimerClosingPeriod v.2

这个 CTimer 类已经被重写, 加入声音和鼠标控制的新方法。

指标的两个文件应放在相同文件夹里。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/84

