Indicadores

Barra de Reversão - indicador para MetaTrader 5

Vasiliy Smirnov
Visualizações:
12048
Avaliação:
(37)
Publicado:
Atualizado:
O sinal é apresentado no caso da descoberta de uma barra anterior na Máxima do preço dando a direção touro ou Mínima dando a direção urso.

O sinal deve ser interpretado de acordo com a situação atual.

Em alguns casos pode ser interpretado como um sinal de reversão, por exemplo, o sinal vermelho pode ser considerada como uma boa oportunidade de compra quando a tendência altista.

Indicador Reversal Bar

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/69

