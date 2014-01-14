Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Barra de Reversão - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 12048
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O sinal é apresentado no caso da descoberta de uma barra anterior na Máxima do preço dando a direção touro ou Mínima dando a direção urso.
O sinal deve ser interpretado de acordo com a situação atual.
Em alguns casos pode ser interpretado como um sinal de reversão, por exemplo, o sinal vermelho pode ser considerada como uma boa oportunidade de compra quando a tendência altista.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/69
O indicador determina se os touros ou os ursos prevalecerão no mercado e plota a sua força.Dual Trix 15 e 30
Indicador Dual Trix: 2 Médias Móveis.
Versão atualizada do indicador TimeClosingPeriod, plota o tempo permanecendo até completar a barra em andamento. No último segundo ele toca um arquivo de som especificado nos parâmetros de entrada.Color Parabolic 2
Parabolic Colorida 2. A cor depende do fator de aceleração.