Força dos Touros e Ursos (Bulls Bears Power) - indicador para MetaTrader 5

Vasiliy Smirnov | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
9826
Avaliação:
(31)
Publicado:
Atualizado:
Vamos começar com as coisas simples. O indicador é a soma dos indicadores Bears Power e Bulls Power.

Indicador Bulls Bears Power

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/58

