O script oferece uma rolagem sincronizada para todos os gráficos abertas no terminal do cliente.





Antes da execução do script, habilitar o deslocamento de gráfico na parte direita da janela do gráfico principal(ativar o botão na barra de ferramentas padrão, se o botão estiver ausente, você pode adicioná-lo, clicando na guia "Exibir", seguido de "Barra de Ferramentas" e finalmente clicando em "Padrão", ou ainda, usando o botão direito do mouse clique sobre o gráfico, na janela que abrir, clique em "Auto Rolagem:







Especifique o tamanho do deslocamento usando o marcador triângulo, localizado na borda superior do gráfico para configurá-lo como quiser:



O script deve ser executado apenas num gráfico. Os marcadores vermelhos serão criados em todos os gráficos abertos após o script ser executado. Durante a rolagem de qualquer gráfico, os outros gráficos será deslocados automaticamente assim que os gráficos estiverem nos mesmos timeframes.

Os parâmetros de entrada do script estão ausentes.

