sChartsSynchroScroll - script para MetaTrader 5

O script oferece uma rolagem sincronizada para todos os gráficos abertas no terminal do cliente.



Antes da execução do script, habilitar o deslocamento de gráfico na parte direita da janela do gráfico principal(ativar o botão na barra de ferramentas padrão, se o botão estiver ausente, você pode adicioná-lo, clicando na guia "Exibir", seguido de "Barra de Ferramentas" e finalmente clicando em "Padrão", ou ainda, usando o botão direito do mouse clique sobre o gráfico, na janela que abrir, clique em "Auto Rolagem:



Especifique o tamanho do deslocamento usando o marcador triângulo, localizado na borda superior do gráfico para configurá-lo como quiser:

O script deve ser executado apenas num gráfico. Os marcadores vermelhos serão criados em todos os gráficos abertos após o script ser executado. Durante a rolagem de qualquer gráfico, os outros gráficos será deslocados automaticamente assim que os gráficos estiverem nos mesmos timeframes.

Os parâmetros de entrada do script estão ausentes.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/81

