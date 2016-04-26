Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
i - Gap - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1324
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: Kim Igor V (Ким Игорь В). aka KimIV
Indicador i-GAP.
Indicador i-GAP.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7842
i-Pass Lev CCI_v.1.2
Indicador i-Pass Lev CCI_v.1.2.i - SKB-F
Indicador i-SKB-F.