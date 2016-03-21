CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

i - Gap - Indikator für den MetaTrader 4

Scriptor | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1202
Rating:
(8)
Veröffentlicht:
i-GAP.mq4 (3.42 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Autor: Ким Игорь В. alias KimIV

i-GAP Indikator.


Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7842

i-Pass Lev CCI_v.1.2 i-Pass Lev CCI_v.1.2

i-Pass Lev CCI_v.1.2 Indikator.

i - SKB-F i - SKB-F

i-SKB-F Indikator.

HVR HVR

HVR Indikator.

Hour Hour

Hour Indikator.