CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

RoundPriceExp - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
794
Avaliação:
(2)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: Tartan

Indicador RoundPriceExp.


Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7793

Oscilador Estocástico Oscilador Estocástico

O indicador Oscilador Estocástico compara onde o preço de fechamento de uma ativo em relação à sua faixa de preço durante um determinado período de tempo.

StringArraySuite StringArraySuite

Funções para manipulação de dois arrays dimensionais de string. Útil para prototipagem.

Res-Sup Res-Sup

O indicador exibe um canal

ZigZag ZigZag

O ZigZag monitoriza e conecta entre si os pontos extremos de gráficos separados por um valor superior ao da porcentagem estabelecida na escala de preço.