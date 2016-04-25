Participe de nossa página de fãs
Oscilador Estocástico - indicador para MetaTrader 4
5205
-
O indicador Oscilador Estocástico compara onde o preço de fechamento de uma ativo em relação à sua faixa de preço durante um determinado período de tempo.
O Oscilador Estocástico é exibido como duas linhas. A linha principal é chamada de %K. A segunda linha, denominada de %D, é uma Média Móvel de %K. A linha %K é geralmente apresentada como uma linha sólida e a linha %D como uma linha pontilhada.
Existem várias maneiras de interpretar um Oscilador Estocástico. Os três métodos populares são:
-
Comprar quando o Oscilador (tano %K quanto %D) cair abaixo de um nível específico (por exemplo, 20) e, em seguida, subir acima desse nível. Vender quando o Oscilador subir acima de um determinado nível (por exemplo, 80) e, em seguida, cair abaixo desse nível;
-
Comprar quando a linha %K subir acima da linha %D e vender quando a linha %K cair abaixo da linha %D;
-
Procurar por divergências. Por exemplo: onde os preços estão fazendo uma série de novas máximas e o Oscilador Estocástico está falhando para superar suas máximas anteriores.
Cálculo
O Oscilador Estocástico tem três variáveis:
-
período %K (Pk). Este é o número de períodos de tempo usado no cálculo %K. Por padrão é 5;
-
Período de Retardando %K (SK). Este valor controla a suavização interna de %K. Um valor de 1 é considerado um estocástico rápido; um valor de 3 é considerado um estocástico lento. Por padrão é 3;
-
Período %D (Pd). Este é o número do período de tempo utilizado para o cálculo de uma média móvel de %K. Por padrão é 3;
A fórmula para a %K é:
%K = 100*SUM (CLOSE - MIN (LOW, Pk), Sk) / SUM (MAX (HIGH, Pk) - MIN (LOW, Pk)), Sk)
Onde:
- CLOSE — é o preço de fechamento de hoje;
- MIN (LOW, Pk) — é a menor mínima em períodos Pk;
- MAX (HIGH, Pk) — é a maior máxima em período Pk;
- SUM (CLOSE - MIN (LOW, Pk), Sk) — quantidade composta CLOSE - MIN (LOW, Pk) para o período Sk;
- SUM (MAX (HIGH, Pk) - MIN (LOW, Pk)), Sk) — quantidade composta HIGH (Pk)) - MIN (LOW, Pk) para o período Sk.
A média móvel %D é calculada de acordo com a fórmula:
%D = SMA (%K, Pd)
onde:
- Pd — é o período de suavização para %K;
- SMA — é a Média Móvel Simples.
Descrição do Indicador Técnica
A descrição completa do Estocástico está disponível em Technical analysis: Stochastic Oscillator
