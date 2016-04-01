Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
ZZ MTF XO A - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 889
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: não especificado
Indicador ZZ MTF XO A. Indicator personalizado XO.
Indicador ZZ MTF XO A. Indicator personalizado XO.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7538
valasholic13 v2.5
Indicador valasholic13 v2.5.V-T&B
Indicador V-T&B.
Custom Aroon Oscilator_v1
Indicador Personalizado Aroon Oscilator_v1.CandleStop
Indicador CandleStop.