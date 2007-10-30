CodeBaseРазделы
Индикаторы

ZZ MTF XO A - индикатор для MetaTrader 4

5221
(5)
Автор: не указан

Индикатор ZZ MTF XO A.

Пользовательский индикатор XO.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7538

