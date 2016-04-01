CodeBaseSeções
Indicadores

T3MAopt - indicador para MetaTrader 4

Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
792
Avaliação:
(1)
Publicado:
Baixar como ZIP
Autor: Nick Bilak

Indicador T3 MAopt.

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7532

