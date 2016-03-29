Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
TrendOSC - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 701
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: DVYU
Indicador TrendOSC.
Indicador TrendOSC.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7431
The 20's v0.20
Indicador The 20's v0.20Indicador Frama
O valor da dimensão do fractal é usado para construir uma média móvel do tipo EMA.
Slow-stich
Indicador slow-stichVolume com Média Móvel Personalizada
Indicador Volume com Média Móvel Personalizada