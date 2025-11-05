Gerçek Yazar:

Bu gösterge, Momentum teknik göstergesinin okumalarına ve bir dizi sinyal hattının trend yönünün analizine dayanmaktadır. Sinyal çizgilerini hesaplamak için kullanılan algoritma aşağıdaki gibidir. İlk veri olarak göstergenin giriş parametrelerine sahibiz:

StartLength - ilk sinyal çizgisinin minimum başlangıç değeri;

Step - periyot değişim adımı;

StepsTotal - dönem değişikliklerinin sayısı.

Sinyal çizgileri kümesinden periyodun herhangi bir değeri aritmetik ilerleme formülü ile hesaplanır:

SignalPeriod(Number) = StartLength + Number * Step

Sayı değişkeninin değeri sıfırdan AdımToplam'a kadar değişir. Elde edilen periyot değerleri değişkenler dizisine eklenir ve RSI göstergesinin ortalama değerlerinden oluşan bir dizi elde etmek için göstergenin her işaretinde kullanılır. Bu diziye dayanarak, ortalamaların her biri için mevcut eğilimin yönleri hesaplanır ve ortalama RSI değerleri dizisinin tamamı için pozitif ve negatif eğilimlerin miktarları belirlenir. Trendlerin nihai pozitif ve negatif sayılarının ortalaması alınır ve DRAW_FILLING stili kullanılarak görüntülenen renkli bir bulut oluşturan gösterge çizgileri olarak kullanılır.

Bu göstergedeki trendin yönü bulutun rengine göre belirlenir ve trendin gücü genişliğine göre belirlenir. Maksimum gösterge aralığının yüzdesi olarak ayarlanan aşırı alım (UpLevel) ve aşırı satım (DnLevel) seviyelerini kullanabilirsiniz.

Ayrıca gösterge, renkli karelerle gösterilen trend gücü değişim oranının yönünü belirleme imkanı sağlar. Trend gücü artıyorsa, bu karelerin rengi bulutun rengiyle çakışacak, aksi takdirde kareler zıt renkte olacaktır.

Göstergedeki ortalama algoritmaları on olası varyant kullanılarak değiştirilebilir:

SMA - basit hareketli ortalama; EMA - üstel hareketli ortalama; SMMA - yumuşatılmış hareketli ortalama; LWMA - doğrusal ağırlıklı hareketli ortalama; JJMA - JMA uyarlanabilir ortalama; JurX - ultra doğrusal ortalama; ParMA - parabolik ortalama; T3 - Tillson çoklu üstel düzleştirme; VIDYA - Tushar Chande algoritması kullanılarak ortalama alma; AMA - Perry Kaufman algoritması kullanılarak ortalama alma.

Farklı ortalama alma algoritmaları için Faz parametrelerinin oldukça farklı anlamlara sahip olduğu gerçeğine dikkat edilmelidir. JMA için, -100 ila +100 arasında değişen harici değişken Faz'dır. T3 için daha iyi algılama için 100 ile çarpılan ortalama faktörüdür, VIDYA için CMO osilatörünün periyodudur ve AMA için yavaş EMA'nın periyodudur. Diğer algoritmalarda bu parametreler ortalamayı etkilemez. AMA için hızlı EMA'nın periyodu sabittir ve varsayılan olarak 2'ye eşittir. AMA için derece faktörü de 2'ye eşittir.

Gösterge SmoothAlgorithms.mqh kütüphane sınıflarını kullanır (bunları terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include'a kopyalayın), bunlarla çalışmanın ayrıntılı bir açıklaması "Ara hesaplamalar için ek tamponlar olmadan fiyat serilerinin ortalamasını alma" makalesinde yayınlanmıştır.