CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Scripts

SphereSample - script para MetaTrader 5

MetaQuotes | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
1647
Avaliação:
(40)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Scripts\Sphere\
sphere.mqh (9.32 KB) visualização
spheresample.mq5 (3.48 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O script SphereSample.mq5 ilustra o controle de objetos gráficos usando as classes da biblioteca padrão (Classe base do conjunto de objetos CArrayObj, CChartObjectText).


Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/70

ObjChartSample ObjChartSample

O script ilustra o controle de propriedades do gráfico usando as classes da biblioteca padrão (CChart).

TradePad_Sample TradePad_Sample

Este é um exemplo simples, do sistema de informação, com a possibilidade de negociar pressionando um botão.

FractalsPeriod FractalsPeriod

O indicador permite especificar o número de barras antes e depois do fractal da atual Máxima/Mínima (High/Low) do preço.

ZigZagNN ZigZagNN

O indicador mostra altos/baixos recalculados("repintar") do indicador padrão ZigZag.