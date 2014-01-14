Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
SphereSample - script para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1647
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance
O script SphereSample.mq5 ilustra o controle de objetos gráficos usando as classes da biblioteca padrão (Classe base do conjunto de objetos CArrayObj, CChartObjectText).
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/70
