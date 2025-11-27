请观看如何免费下载自动交易
RSI MA Signal Indicator - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 242
- 等级:
-
- 已发布:
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
适用于 MetaTrader 5 的简单而有效的信号指标。
该指标结合了两个经典工具：RSI 和移动平均线 (MA)，用于识别趋势跟踪信号。该指标设计为简洁、无须重绘的可视化工具，非常适合手动交易者使用，也可作为智能交易系统（EA）的信号源。
专家顾问 (EA) 的信号源。
策略逻辑
该指标只有在满足两个条件时才会绘制箭头：
买入信号（蓝色箭头）：
收盘价高于移动平均线（确认上升趋势）。
2. RSI 值高于 50 水平（确认看涨势头）。
卖出信号（红色箭头）：
收盘价低于移动平均线（确认下降趋势）。
2. RSI 值低于 50 水平（确认看跌势头）。
特点
- 代码简洁，有注释。
- 所有参数（RSI 周期、MA 周期）均可在输入中完全调整。
- 信号使用标准 MT5 缓冲区（非常适合与 EA 中的 iCustom() 一起使用）。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/65373
