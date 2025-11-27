基于 RSI 和移动平均线的简单信号指标。当 RSI 超过/低于 50 且价格超过/低于 MA 时，会画出买入/卖出箭头。

该指标使用高斯平滑法建立动态价格通道，以确定支撑线和阻力线。它计算给定周期内的平滑高价和低价值，找到它们的极值并显示三条线：上阻力线（平滑高价的最大值）、下支撑线（平滑低价的最小值）和它们之间的中间线，从而形成一个自适应交易通道。