Indicadores

Slope Entry Points - indicador para MetaTrader 5

Andrei Khrushchev
Visualizações:
130
Avaliação:
(11)
Publicado:
Indicador baseado em média móvel de inclinação básica e nuvem ao redor.

O indicador mostra dois tipos de sinais: pré-abertura - ponto e entrada - seta.


    Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
    Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/48711

