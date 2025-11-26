Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Slope Entry Points - indicador para MetaTrader 5
Indicador baseado em média móvel de inclinação básica e nuvem ao redor.
O indicador mostra dois tipos de sinais: pré-abertura - ponto e entrada - seta.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/48711
HorizontalTrendLines
Versão MT5 do indicador https://www.mql5.com/ru/code/25465Script com funções de exemplo para criar objetos gráficos
O script fornece um conjunto de funções para a criação de todos os objetos gráficos padrão para uso em seus próprios desenvolvimentos. As funções apresentadas no script podem ser usadas "como estão" ou modificadas de acordo com suas necessidades.
Comentário
Um simples comentário.RSI MA Signal Indicator
Um indicador de sinal simples baseado no RSI e na média móvel. Traça setas de compra/venda quando o RSI está acima/abaixo de 50 e o preço está acima/abaixo da MA.