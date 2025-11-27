Un indicateur de signal simple et efficace pour MetaTrader 5.

Cet indicateur combine deux outils classiques, le RSI et la moyenne mobile (MA), pour identifier les signaux de suivi de tendance. Il est conçu comme un outil visuel propre et sans dessin, idéal pour le trading manuel ou comme source de signaux pour un Expert Advisor (EA).

EA (EA).



LOGIQUE DE STRATEGIE

L'indicateur dessine une flèche uniquement lorsque les deux conditions sont remplies :

Signal d'achat (flèche bleue) :

1. le cours de clôture est EXTÉRIEUR à la moyenne mobile (confirmant une tendance haussière).

2. la valeur RSI est supérieure à 50 (confirmant la dynamique haussière).

Signal de vente (flèche rouge) :

1. le cours de clôture est inférieur à la moyenne mobile (confirmant la tendance baissière).

2. la valeur RSI est INFÉRIEURE au niveau 50 (confirmant la tendance baissière).

CARACTÉRISTIQUES

- Code propre et commenté.

- Tous les paramètres (période RSI, période MA) sont entièrement personnalisables dans les données d'entrée.

- Utilise les tampons MT5 standard pour les signaux (idéal pour une utilisation avec iCustom() dans un EA).