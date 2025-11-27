당사 팬 페이지에 가입하십시오
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
RSI MA 신호 표시기 - MetaTrader 5용 지표
- 조회수:
- 12
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
메타트레이더 5의 간단하고 효과적인 신호 지표입니다.
이 보조지표는 두 가지 고전적인 도구인 RSI와 이동평균(MA)을 결합하여 추세 추종 신호를 식별합니다. 이 지표는 깔끔하고 그림이 없는 시각적 도구로 설계되어 수동 트레이딩 또는 EA(Expert Advisor)의 신호 소스로 사용하기에 이상적입니다.
EA (EA).
전략 논리
인디케이터는 두 조건이 모두 충족될 때만 화살표를 그립니다:
매수 신호(파란색 화살표):
1. 종가가 이동평균을 벗어난 경우(상승 추세 확인).
2. RSI 값이 50 수준 이상입니다(상승 모멘텀 확인).
매도 신호(빨간색 화살표):
종가가 이동평균보다 낮은 경우(하락 추세 확인).
RSI 값이 50 수준보다 낮은 경우(하락 모멘텀 확인).
특징
- 주석이 달린 깔끔한 코드.
- 입력 데이터에서 모든 매개 변수(RSI 기간, MA 기간)를 완전히 사용자 지정할 수 있습니다.
- 신호에 표준 MT5 버퍼를 사용합니다(EA에서 iCustom()과 함께 사용하기에 이상적).
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/65365
RSI와 이동평균을 기반으로 한 간단한 신호 표시기입니다. RSI가 50 이상/미만일 때 매수/매도 화살표가 표시되고 가격이 MA 이상/미만일 때 매수/매도 화살표가 표시됩니다.이동 보조지표 기반 트레이딩 신호 모듈
MQL5 마법사용 트레이딩 신호 모듈. 포지션 개시 신호는 Go 인디케이터의 컬러 화살표가 나타나는 것입니다.
Trading signals module for MQL5 Wizard. ASCtrendSignal indicator's color dot serves as a market entry signal.Trading signals module based on Heiken_Ashi_Smoothed indicator
Trading signals module for MQL5 Wizard. The moment, when a candlestick formed by Heiken_Ashi_Smoothed changes its color, indicates the time for market entry.