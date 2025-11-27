CodeBaseSezioni
Indicatori

Indicatore di segnale RSI MA - indicatore per MetaTrader 5

Un indicatore di segnale semplice ed efficace per MetaTrader 5.

Questo indicatore combina due strumenti classici, l'RSI e la media mobile (MA), per identificare i segnali di trend following. È stato progettato come uno strumento visivo pulito e non disegnato, ideale per il trading manuale o come fonte di segnali per un Expert Advisor (EA).

EA (EA).

LOGICA DELLA STRATEGIA

L'indicatore disegna una freccia solo quando entrambe le condizioni sono soddisfatte:

Segnale di acquisto (freccia blu):

1. Il prezzo di chiusura è FUORI dalla media mobile (a conferma di un trend rialzista).

2. Il valore RSI è superiore al livello 50 (a conferma del momentum rialzista).

Segnale di vendita (freccia rossa):

1. Il prezzo di chiusura è inferiore alla media mobile (a conferma di una tendenza al ribasso).

2. Il valore RSI è inferiore al livello 50 (a conferma del momentum ribassista).

CARATTERISTICHE

- Codice pulito e commentato.

- Tutti i parametri (periodo RSI, periodo MA) sono completamente personalizzabili nei dati di input.

- Utilizza buffer MT5 standard per i segnali (ideale per l'uso con iCustom() in un EA).

