Indicatore di segnale RSI MA - indicatore per MetaTrader 5
Un indicatore di segnale semplice ed efficace per MetaTrader 5.
Questo indicatore combina due strumenti classici, l'RSI e la media mobile (MA), per identificare i segnali di trend following. È stato progettato come uno strumento visivo pulito e non disegnato, ideale per il trading manuale o come fonte di segnali per un Expert Advisor (EA).
EA (EA).
LOGICA DELLA STRATEGIA
L'indicatore disegna una freccia solo quando entrambe le condizioni sono soddisfatte:
Segnale di acquisto (freccia blu):
1. Il prezzo di chiusura è FUORI dalla media mobile (a conferma di un trend rialzista).
2. Il valore RSI è superiore al livello 50 (a conferma del momentum rialzista).
Segnale di vendita (freccia rossa):
1. Il prezzo di chiusura è inferiore alla media mobile (a conferma di una tendenza al ribasso).
2. Il valore RSI è inferiore al livello 50 (a conferma del momentum ribassista).
CARATTERISTICHE
- Codice pulito e commentato.
- Tutti i parametri (periodo RSI, periodo MA) sono completamente personalizzabili nei dati di input.
- Utilizza buffer MT5 standard per i segnali (ideale per l'uso con iCustom() in un EA).
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/65365
