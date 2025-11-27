Kod TabanıBölümler
RSI MA Sinyal Göstergesi - MetaTrader 5 için gösterge

Yayınlandı:
MetaTrader 5 için basit ve etkili bir sinyal göstergesi.

Bu gösterge, sinyalleri takip eden trendi belirlemek için iki klasik aracı, RSI ve Hareketli Ortalamayı (MA) birleştirir. Manuel ticaret için veya bir Uzman Danışman (EA) için sinyal kaynağı olarak ideal olan temiz, çizimsiz bir görsel araç olarak tasarlanmıştır.

EA (EA).

STRATEJİ MANTIĞI

Gösterge yalnızca her iki koşul da karşılandığında bir ok çizer:

Alış sinyali (Mavi ok):

1. Kapanış fiyatı Hareketli Ortalamanın DIŞINDADIR (yükseliş trendini teyit eder).

2. RSI değeri 50 seviyesinin üzerindedir (yükseliş momentumunu teyit eder).

Satış Sinyali (Kırmızı Ok):

1. Kapanış fiyatı hareketli ortalamanın ALTINDA (düşüş trendini teyit eder).

2. RSI değeri 50 seviyesinin ALTINDADIR (düşüş momentumunu teyit eder).

ÖZELLİKLER

- Temiz, yorumlanmış kod.

- Tüm parametreler (RSI Dönemi, MA Dönemi) giriş verilerinde tamamen özelleştirilebilir.

- Sinyaller için standart MT5 tamponlarını kullanır (bir EA'da iCustom() ile kullanım için idealdir).

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/65365

