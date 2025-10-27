Простой и эффективный сигнальный индикатор для MetaTrader 5.

Этот индикатор комбинирует два классических инструмента, RSI и Скользящую среднюю (MA), для определения сигналов, следующих за трендом. Он разработан как чистый, не перерисовывающийся визуальный инструмент, который идеально подходит для ручной торговли или как источник сигналов для

советника (EA).



ЛОГИКА СТРАТЕГИИ

Индикатор рисует стрелку только тогда, когда оба условия выполняются:

Сигнал на покупку (Синяя стрелка):

1. Цена закрытия находится ВЫШЕ Скользящей средней (подтверждая восходящий тренд).

2. Значение RSI находится ВЫШE уровня 50 (подтверждая бычий импульс).

Сигнал на продажу (Красная стрелка):

1. Цена закрытия находится НИЖЕ Скользящей средней (подтверждая нисходящий тренд).

2. Значение RSI находится НИЖЕ уровня 50 (подтверждая медвежий импульс).

ОСОБЕННОСТИ

- Чистый, комментированный код.

- Все параметры (Период RSI, Период MA) полностью настраиваются во входных данных.

- Использует стандартные буферы MT5 для сигналов (идеально для использования с iCustom() в советнике).