Indicadores

ZigZag NK FiboFan - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
3376
Avaliação:
(19)
Publicado:
Atualizado:
ZigZag permitindo o desenho de Fibo em leques (fans) para os dois últimos topos.

ZigZag NK FiboFan

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/607

