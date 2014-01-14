Autor real:

Este indicador é baseado no algoritmo, proposto por Vladislav Goshkov (VG), 4vg@mail.ru

O indicador traça Linhas Matemáticas Murrey para todo o histórico disponível, ele não usa nenhum objeto.

De acordo com Gann os preços se movem em 1/8's, estes intervalos de 1/8's funcionam como pontos de suporte e resistência ao preço dos ativos como variações em determinado tempo. Dado este característico 1/8 da ação do preço, Murrey atribui propriedades para cada uma das Linhas Matemáticas Murrey (MML) em determinada oitava. Estas propriedades estão listados abaixo.



Linhas 8/8 e 0/8 (Ultima Resistência). Essas linhas são as mais difíceis de penetrarem para cima e dão maior suporte no caminho para abaixo. (Pode ser que o preço nunca ultrapasse essas linhas).



(Ultima Resistência). Essas linhas são as mais difíceis de penetrarem para cima e dão maior suporte no caminho para abaixo. (Pode ser que o preço nunca ultrapasse essas linhas). Linhas 7/8 (Fraco, Atraso e Reversão). Esta linha é fraca. Se o preço aumenta rápido demais e se atrasar nessa linha provavelmente irá reverter para baixo rapidamente. Se o preço não atrasar nesta linha, ele irá se mover para a linha 8/8 do dia.



(Fraco, Atraso e Reversão). Esta linha é fraca. Se o preço aumenta rápido demais e se atrasar nessa linha provavelmente irá reverter para baixo rapidamente. Se o preço não atrasar nesta linha, ele irá se mover para a linha 8/8 do dia. Linhas 6/8 e 2/8 (Pivô, Reversão). Estas duas linhas apenas são as segundas a partir da linha 4/8 do dia com capacidade de forçar o preço para reversão. Isto é verdadeiro se o preço estão se movendo para cima ou para baixo.



(Pivô, Reversão). Estas duas linhas apenas são as segundas a partir da linha 4/8 do dia com capacidade de forçar o preço para reversão. Isto é verdadeiro se o preço estão se movendo para cima ou para baixo. Linha 5/8 (Faixa de Negociação no Topo). Os preços de todos os ativos vão gastar 40% do tempo se movendo entre as linhas 5/8 e 3/8. Se o preço se move acima da linha 5/8 diária e fica acima dela por 10 a 12 dias, podemos dizer que o ativo esta vendendo um prêmio para quem quiser pagar para isto, o preço tendem a ficar acima desta linha na "área premiada". No entanto se o preço cair abaixo da linha 5/8 diária, então ele tende a cair ainda mais em busca do suporte no nível inferior.



(Faixa de Negociação no Topo). Os preços de todos os ativos vão gastar 40% do tempo se movendo entre as linhas 5/8 e 3/8. Se o preço se move acima da linha 5/8 diária e fica acima dela por 10 a 12 dias, podemos dizer que o ativo esta vendendo um prêmio para quem quiser pagar para isto, o preço tendem a ficar acima desta linha na "área premiada". No entanto se o preço cair abaixo da linha 5/8 diária, então ele tende a cair ainda mais em busca do suporte no nível inferior. Linha 4/8 (Maior Suporte/Resistência). Esta linha oferece a maior quantidade de suporte e resistência. Esta linha tem maior suporte quando o preço está acima dela e maior resistência quando o preço está abaixo dela. Esse nível de preço é o melhor para vender e comprar na direção contrária.

(Maior Suporte/Resistência). Esta linha oferece a maior quantidade de suporte e resistência. Esta linha tem maior suporte quando o preço está acima dela e maior resistência quando o preço está abaixo dela. Esse nível de preço é o melhor para vender e comprar na direção contrária. Linha 3/8 (Faixa de Negociação do Fundo). O preço estando abaixo dessa linha e querendo se mover para cima, esta linha será difícil de ser ultrapassada. Se os preço penetrar acima desta linha e ficar acima por 10 a 12 dias, então o preço vai ficar acima dessa linha e passar 40% do tempo se movendo entre esta linha e a linha 5/8.

(Faixa de Negociação do Fundo). O preço estando abaixo dessa linha e querendo se mover para cima, esta linha será difícil de ser ultrapassada. Se os preço penetrar acima desta linha e ficar acima por 10 a 12 dias, então o preço vai ficar acima dessa linha e passar 40% do tempo se movendo entre esta linha e a linha 5/8. Linhas 1/8 (Fraco, Atraso e Reversão). Esta linha é fraca. Se os preço o preço diminui rápido demais e se atrasar nessa linha provavelmente irá reverter para cima rapidamente. Se o preço não parar nesta linha, ele irá se mover para a linha 0/8 do dia.



Se você encontrou algum erro, por favor comunique conosco no Fórum.

