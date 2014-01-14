Participe de nossa página de fãs
Três Pólos de Filtro Super Suavizado - indicador para MetaTrader 5
- 1548
- Publicado:
- Atualizado:
Três Pólos de Filtro Super Suavizado do livro de John Ehlers, "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading" foi usado neste indicador para cálculo da média móvel.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/589
