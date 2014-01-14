Este indicador mostra a direção da aceleração do preço de JFatlSpeed ​​de um período de tempo maior para um menor.

Indicador ZigZag escrito utilizando os valores do indicador técnico Parabólico SAR com a possibilidade adicional de colocar níveis Fibo nos dois últimos picos do indicador e um canal gerado com a utilização de três picos sucessivos do ZigZag com a seleção destes picos.