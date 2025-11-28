Unisciti alla nostra fan page
Posizioni Info di riepilogo per coppie - script per MetaTrader 5
Questo indicatore costruisce un canale di prezzo dinamico utilizzando lo smoothing gaussiano per determinare le linee di supporto e resistenza. Calcola i valori di prezzo massimi e minimi smussati per un determinato periodo, trova i loro estremi e visualizza tre linee: la resistenza superiore (massimo del massimo smussato), il supporto inferiore (minimo del minimo smussato) e la linea centrale tra di esse, formando un canale di trading adattivo.Modulo dei segnali di trading basato sull'indicatore LeManSignal
Modulo segnali di trading per MQL5 Wizard. Il segnale di apertura delle posizioni è la comparsa di un punto colorato dell'indicatore LeManSignal.
Tillson T3 with EMA calculations done without auxiliary indicator buffers.Modulo di segnali di trading basato sull'indicatore ASCtrendSignal
Modulo segnali di trading per MQL5 Wizard. Il segnale per l'apertura di posizioni è la comparsa di un punto colorato dell'indicatore ASCtrendSignal.