Script

Posizioni Info di riepilogo per coppie - script per MetaTrader 5

Sergey Porphiryev
Lo script aggrega i profitti totali e gli swap per ogni coppia, il che è comodo per i conti di copertura e per le strategie in cui vengono effettuate entrate multiple in base ai segnali.

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/48663

Canale dinamico gaussiano Canale dinamico gaussiano

Questo indicatore costruisce un canale di prezzo dinamico utilizzando lo smoothing gaussiano per determinare le linee di supporto e resistenza. Calcola i valori di prezzo massimi e minimi smussati per un determinato periodo, trova i loro estremi e visualizza tre linee: la resistenza superiore (massimo del massimo smussato), il supporto inferiore (minimo del minimo smussato) e la linea centrale tra di esse, formando un canale di trading adattivo.

Modulo dei segnali di trading basato sull'indicatore LeManSignal Modulo dei segnali di trading basato sull'indicatore LeManSignal

Modulo segnali di trading per MQL5 Wizard. Il segnale di apertura delle posizioni è la comparsa di un punto colorato dell'indicatore LeManSignal.

Tillson T3 Tillson T3

Tillson T3 with EMA calculations done without auxiliary indicator buffers.

Modulo di segnali di trading basato sull'indicatore ASCtrendSignal Modulo di segnali di trading basato sull'indicatore ASCtrendSignal

Modulo segnali di trading per MQL5 Wizard. Il segnale per l'apertura di posizioni è la comparsa di un punto colorato dell'indicatore ASCtrendSignal.